Mercatini e presepe sull’acqua, è il Natale di Luna

COMACCHIO

L’atmosfera natalizia sta avvolgendo Comacchio in questo week-end di festa, tra luci brillanti e colori che rendono ancor più suggestivo il centro storico cittadino. Ad arricchire il tutto, le tante iniziative previste nella rassegna ‘Natale di Luna’, anche oggi pronte ad accogliere turisti e visitatori. Sarà possibile visitare i mercatini allestiti in piazza Folegatti e in via XX Settembre allestiti su barche per un richiamo alla tradizione comacchiese, ammirare i tredici Presepi sull’acqua collocati sotto i ponti (un progetto coordinato da Ascom). e, per i più piccoli e le loro famiglie, visitare il Villaggio di Natale ‘ComacchioLand’ all’arena esterna di Palazzo Bellini dove ci saranno animazione, laboratori creativi e spettacoli, con la presenza delle mascotte Lillo e Scintilla. Non mancherà all’Antica Pescheria il servizio bar che, dalle 10 alle 18.30, propone degustazioni di prodotti tipici e sottofondo musicale, e dalle 18.30 alle 22.30 aperitivo e DJ set. Oggi alle 16, inoltre, alla Sala Polivalente di Palazzo Bellini vi sarà l’appuntamento con la rassegna ‘I Colori del Natale’ e lo spettacolo ‘Le penne dell’orco’ con la compagnia Il teatro delle dodici lune. Alle 16.30, invece, il Sagrato del Duomo ospiterà i cori natalizi in favore di Avsi, e alle 17 alla Loggia del Grano, lo spettacolo di Sand Art ‘Il racconto della Natività’.

v.f.