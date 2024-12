Mercatini e presepi sull’acqua, il programma del fine settimana

COMACCHIOA Comacchio si continua a respirare l’atmosfera natalizia, tra luci, presepi sull’acqua e della tradizione allestiti nelle chiese cittadine, mercatini allestiti sulle barche, spettacoli e occasioni di intrattenimento che, anche in questo weekend, accompagneranno verso i giorni di festa. Oggi e domani, al Parco della Resistenza, aprirà le porte il Villaggio di Natale "Comacchioland" curato da VL Fusionlab in collaborazione con l’associazione Marasue e Anpi Comacchio. All’Antica Pescheria, oggi e domani dalle 16, aprirà il Natale nella Bottega di Geppetto, con gli spettacoli di burattini (dalle 16.30) che vedranno alternarsi Massimiliano Venturi e Franco Simoni dietro al teatrino per offrire spettacoli sempre nuovi e originali. Il "Natale in Piazza, invece, si aprirà domani dalle 15.30 con lo spettacolo itinerante "I nanetti furbetti" nel centro di Comacchio de’ La Combriccola dei Lillipuziani.

Oggi alle 17 ai Trepponti è in programma il concerto Italian Longe Music Quartet a cura di Work and Belong, mentre alle 21, in Largo Cardinal Pallotta ci sarà una delle novità di quest’anno: il Petit Cabaret 1924: un’esperienza magica di luci, acrobazie in un’atmosfera ispirata al buon gusto dei bistrot parigini degli anni ’20, che sarà riproposta anche domani dalle 17.30. Sempre oggi alle 21, alla sala Polivalente San Pietro andrà in scena lo spettacolo di teatro dialettale "Al Rogit at gilati", portato in scena dall’associazione Al Batal". E in questo settimana sarà aperta anche la Christmas House all’Antica Pescheria, curata da Asd My Life in collaborazione con il Bagno Battija. Questo e molto altro ancora nel programma delle festività, consultabile sul sito: www.nataleacomacchio.it.

v.f.