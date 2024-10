Mercatini, giochi e cappellacci. Inizia oggi la Sagra della zucca

OSTELLATO

Tutto è pronto a Ostellato per la ventisettesima edizione della Sagra della zucca, ospitata anche quest’anno in tre weekend a partire da quello da oggi e domani, per poi proseguire nei due weekend successivi; si mangia tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Il sipario si alzerà oggi alle 18 in sala consiliare con la benedizione del parroco, seguita dall’inaugurazione con l’apertura dello stand gastronomico allestito in piazza Giorgio Bassani. Il menu è un’esaltazione della cucina ferrarese, a cominciare dagli antipasti: sformato di zucca con crema tartufata e pinzini con salumi misti; per quanto riguarda i primi piatti: cappellacci di zucca al ragù o al burro e salvia; lasagne alla zucca violina; riso di Jolanda con zucca e salsiccia, cappelletti al ragù. Come secondi salamina da sugo con purè di zucca e per chi ama la carne grigliata mista o castrato ai ferri, somarino con polenta e arrosticini che arriveranno appositamente dall’Abruzzo. Come dolce ci sarà la tenerina alla zucca. L’offerta è ricca e variegata, gestita da una trentina di volontari, tra personale di cucina e di sala, coordinati dal presidente della Pro Loco di Ostellato, Alessandro Tebaldi. Ci saranno anche i mercatini e giochi gonfiabili per i bambini. Si punta a superare le oltre mille presenze della scorsa edizione. "Il format funziona e sarà lo stesso di sempre – spiega il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – le uniche novità riguardano il coinvolgimento delle Vallette: due mattinate che assommano teoria e pratica, nella prima l’osservazione degli uccelli con delle guide, nell’altra un’esperienza all’interno dell’oasi naturalistica. E’ la manifestazione più importante dell’anno per il nostro territorio, la seconda è "Ci mettiamo il cuore", a ridosso della festa dell’8 marzo, per dare risalto al mondo del volontariato e mettere in guardia dal bullismo". "Sarà un’edizione all’altezza delle precedenti – interviene il presidente della Pro Loco, Alessandro Tebaldi – in grado di soddisfare i palati più esigenti".