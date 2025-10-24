Mercatini vintage ed eventi, da oggi a domenica

L’autunno e il freddo sono arrivati ormai da qualche giorno ma i fine settimana, nel Comune di Cento, si prospettano quanto mai caldi e ricchi di iniziative per i suoi cittadini. Già da questo weekend, infatti, da oggi a domenica, il territorio centese può vantare numerose manifestazioni, dei generi più disparati ma ugualmente in grado di coinvolgere tutte le età della cittadinanza locale.

Si comincia oggi con il primo dei tre giorni di "Bagaglio market", un’iniziativa facente parte del progetto "Cento città mercato" e che porterà in Piazza Guercino numerosi espositori di materiale vintage e handmade, musica, street food selezionato e un’ampia selezione di birre artigianali a cura di "Birra di Classe". "Il progetto ’Cento città mercato’ – dice l’assessore alla cultura Silvia Bidoli –, è stato lanciato con forza dall’assessore Taddia (con delega, tra le altre, alle attività produttive e al commercio, ndr) e prevede, una volta per mese, un evento legato al mondo del "mercato". Il Mercatino Regionale Francese, tenutosi sempre in Piazza Guercino lo scorso maggio, è stato un successo e il progetto continua ad andare avanti con questo evento e con un mercatino del cioccolato di quattro giorni a novembre".

Secondo appuntamento di questo ricco fine settimana è poi l’apertura autunnale del Bosco Integrale con l’evento "Bosco d’autunno", una due giorni, sabato e domenica, dedicata, stando al comunicato, "alla natura, alla creatività e ai sapori della stagione". I due giorni di eventi, resi possibili grazie all’associazione Caterina Novi e ai numerosi volontari coinvolti nelle attività del Bosco, prevedono passeggiate in un’atmosfera autunnale, un mercatino di artigianato e agricoltura, alcuni laboratori e una ricca offerta enogastronomica, tratta dalla tradizione locale e, ancor più nello specifico, stagionale.

Appuntamento, infine, con l’evento di cicloturismo "Valli per Giulio", classica corsa ciclistica locale che avrà il via alle 9 in Piazza Guercino e che si concluderà, come da tradizione, presso la baracchina "Il Cucco", ex "Dolce Vita", in Piazzale Donatori Organi e Sangue, con il classico Mortadella Party, seguito dal DJ set di Eddy DJ. "Con questo fine settimana – commenta l’Assessore Taddia, tra i principali promotori di "Cento città mercato" e delle numerose iniziative di questo fine settimana, nel comunicato – i cittadini e i visitatori avranno l’occasione di vivere Cento in modo pieno, tra il fascino del centro storico e la bellezza del Bosco Integrale. Gli eventi di questo weekend uniscono le diverse anime della città, dove cultura, natura e socialità si incontrano e si rafforzano a vicenda".

Francesco Diozzi