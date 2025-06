Mercatino artistico delle ’7 Perle Lidi’

L’evento mostre-mercato “7 Perle Lidi di Comacchio”, uno degli appuntamenti estivi più attesi del litorale, farà tappa oggi a Lido di Spina. Dopo due anni di diversa gestione, è la società l’Accento srl a rimettere in moto il progetto che fa parte di uno dei numerosi eventi messi in calendario dall’Amministrazione comunale per animare l’estate 2025 ai Lidi. I mercatini dei sette Lidi non sono semplici banchi: sono spazi curati, tematici, integrati nel territorio, pensati per valorizzare i Lidi come vere e proprie perle.