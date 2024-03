Mercatino con 200 espositori

STELLATA

Sarà una domenica di tradizioni e cultura a Stellata. L’antico borgo che si affaccia sul Po dove svetta la Rocca possente, ospita domani per tutta la giornata il mercatino dell’antiquariato con i suoi oltre duecento espositori. Nel pomeriggio, il Museo Archeologico della Casa dell’Ariosto propone, alle 16.30, un viaggio nella grande storia d’Italia. Federico Moro, presentando il libro "Risrgimento veneto, 1848-1849", accompagnerà a scoprire le più interessanti vicende storiche venete e veneziane. "Ci immergeremo nelle vicende ottocentesche del Risorgimento e della strada verso l’Unità d’Italia – spiega Daniele Biancardi dell’Associazione Bondeno cultura che cura l’evento -, un periodo ancora aspramente dibattuto anche ai giorni nostri, tra chi ne esalta le vicende e chi le sminuisce, tra chi magnifica e chi condanna il ruolo del Piemonte e della monarchia dei Savoia, i veri trionfatori alla fine di questo periodo". Per capirne di più, Federico Moro condurrà a ri-leggere il Risorgimento dal punto di vista di Venezia, città insorta contro gli austriaci nella Prima Guerra d’Indipendenza, e delle vicende belliche e politiche che si svolgono in Veneto nel biennio 1848-1849, che vedrà poi la sconfitta dei patrioti italiani.

cl.f.