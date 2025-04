Mercatino dei libri ai Cappuccini

Dal 2 al 31 maggio ad Argenta nello scenografico chiostro dei Cappuccini si terrà "Biblioteca vintage", il mercatino dei libri usati. Perché acquistare vecchi libri? Viginia Woolf scriveva che "Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine". I libri usati possono avere una seconda vita, per i curiosi e i lettori insaziabili è un’opportunità per risparmiare, perché si supporta l’ambiente e si ha la possibilità di trovare edizioni e titoli a volte introvabili. Ai Cappuccini troverete, al prezzo simbolico di 2 euro, volumi nuovi e usati di narrativa, saggistica, arte, libri per bambini e tanto altro, posseduti in più copie, donati dagli utenti o destinati al macero. I proventi saranno utilizzati per sostenere attività laboratoriali e di promozione alla lettura per bambini. Si potrà acquistare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19. Info: 0532-330264.