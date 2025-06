"Mercatino di Stellata, grande occasione per il volontariato locale"

Il mercatino di Stellata non poteva tornare in una domenica più ricca di appuntamenti per il piccolo borgo storico. Nella settimana in cui la Rocca Possente, patrimonio Unesco, torna ad essere visitabile, Stellata si colorerà ancora una volta dei circa 250 banchi di espositori, che presenteranno dalle prime ore del mattino e fino al tardo pomeriggio i loro prodotti: oggetti di collezionismo (dischi, libri, fumetti ecc.), dell’antiquariato e dell’artigianato locale, ed inoltre suppellettili e articoli per la casa, che meritano una seconda vita. Secondo una sana politica del “riuso”. In una piazza Curiel rimessa a nuovo, dopo i lavori di sostituzione delle lastre che si erano usurate. "L’occasione – avvertono il sindaco Simone Saletti (foto) e l’assessore Marco Vincenzi – è quella di visitare il nostro borgo antico, raggiunto ogni seconda domenica del mese da centinaia di turisti, che apprezzano il lavoro dei volontari e questo importante mercatino, che viene censito in importanti guide nazionali". Inoltre, chi visiterà il Mercatino potrà anche gustare “pincini”, piadine e frittelle cucinati dai volontari. Alle ore 16 ci sarà l’estrazione della consueta lotteria gratuita, con in palio prodotti gastronomici. Per chi arriverà a Stellata, si potrà, come accennato, visitare la Rocca negli orari di apertura al pubblico (ore 10-12 e 15,30-18,30) o partecipare alla presentazione dell’ultima fatica letteraria del romanziere Davide Bregola, originario di Bondeno, che parlerà (alle ore 18) al museo civico-archeologico “G. Ferraresi”.