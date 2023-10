Mercatino e laboratori per i bimbi con il ’Bosco’

CENTO

Ritorna Bosco d’Autunno e per l’occasione raddoppia. Domani e domenica dalle 10 alle 17, al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi, si svolgerà la oramai tradizionale manifestazione dedicata ai colori di ottobre, con un mercatino sostenibile, laboratori per adulti e bambini, passeggiate, produttori a km0, vivaisti, artigiani, quadri e tanto altro. Ci sarà la possibilità di mangiare qualcosa, ammirare il foliage degli alberi, fare passeggiate alle 14.30 e alle 15.30 e percorrere le passerelle in legno, finalmente complete, che hanno reso accessibile a tutti il Bosco Integrale. Diverse le attività a pagamento. In entrambe le giornate ci sarà per i bimbi da 3 a 12 anni la passeggiata animata ‘Bosco stregato’, l’intaglio della zucca alle 10 con prenotazione a ‘Fior di zucca’. Domani, ci sarà il laboratorio "La lana delle nostre pecore", dalle 15 alle 17 i giochi da tavolo, alle 15.30 il racconto "C’è una fiaba in ogni foglia" e domenica altri interessanti momenti di condivisione tra i quali il laboratorio teorico - esperienziale gratuito sulla comunicazione telepatica con gli animali, dalle 14.30 alle 16.30 la dimostrazione del gioco degli scacchi, alle 15.30 i burattini. Sia sabato che domenica, dalle 11 alle 16.30 sarà attivo uno stand gastronomico oltre alla presenza del bar del Bosco. L’evento è patrocinato dal Comune.