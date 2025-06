Mercatino, giochi e musica: torna la fiera

Da sabato al 24 giugno a Tamara torna l’appuntamento con la Fiera di San Giovanni Battista, organizzata dal Centro sociale ricreativo culturale Tamarese Aps in collaborazione con Ancescao, la parrocchia, l’associazione Bimbi Felici e il patrocinio del Comune di Copparo. Una bella festa di comunità, quella che accompagnerà verso le celebrazioni religiose per il Patrono che si terranno martedì 24 giugno, con la Santa Messa e la processione per le vie della frazione. Nelle serate del 21 e 22 giugno, a partire dalle 20, vi sarà la cena in piazza con menu per adulti e bambini su prenotazione (ai numeri 0532–866894 e 389-7867844), il mercatino dell’artigianato e intrattenimento musicale con l’orchestra “I vivi per caso” (21 giugno) e con “Pat & Gabry” (22 giugno). Il 21 giugno sarà allestito anche uno spazio bimbi a cura dell’associazione Bimbi Felici. Lunedì la festa prosegue alle 21 con lo spettacolo di burattini “Sganapino contro il granchio blu” portato in scena da Massimiliano Venturi in piazza XX Settembre, nell’ambito della rassegna “Fiabe, Burattini & Co.; è prevista anche l’apericena in piazza, sempre su prenotazione ai numeri 0532–866894 e 389-7867844.