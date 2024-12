Mercatino per la vita, pacchetto di iniziative per i più bisognosi

È stato recentemente inaugurato, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni e del parroco don Daniele Panzeri, il Mercatino per la Vita, organizzato dal Centro Aiuto alla Vita di Copparo a scopo benefico. Si potrà visitare all’Oratorio Don Orione fino al 23 dicembre da lunedì a giovedì dalle 15 alle 18.30, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, domenica e festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. L’obiettivo del Centro Aiuto alla Vita (Cav) è raccogliere fondi per sostenere le famiglie bisognose, che si rivolgono a questa generosa realtà per ricevere pacchi spesa e per far fronte alle esigenze più stringenti. L’associazione afferente alla parrocchia di Copparo propone quest’anno anche il progetto "Dona un giocattolo": una raccolta giochi, nuovi o in buono stato, per i bambini bisognosi.