Mercato contadino, c’è il Vitamina Day

Per prevenire i malanni di stagione arriva il primo ‘Vitamina Day’, con appuntamenti nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali contadini, contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo. Dal mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74, a quelli lungo tuttala Penisola oggi sono in programma iniziative ad hoc. Anche a Ferrara, nel Mercato Coperto Campagna Amica di Via Montebello, 43, dalle 10.30 alle 12.30 focus sui prodotti agricoli che più contribuiscono alla quota di vitamina C in modo naturale, senza ricorrere a farmaci o integratori.

Il mercato di Via Montebello è aperto il martedì, giovedì e sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30. Agrimercato di Grisù in Via Ortigara 15 ogni mercoledì dalle 8 alle 13.