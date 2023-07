Mercato contadino, il taglio del nastro

CENTO

A Cento inizierà tra un paio di giorni un nuovo percorso di gestione del mercato contadino cittadino che durerà 5 anni. Si partirà con una bella inaugurazione oggi, e il mercato che sarà attivo dalle 8 alle 13 e poi replica dalle 17 alle 20, rigorosamente in piazza Guercino. Il programma prevede la degustazione di prodotti locali, direttamente dai produttori agricoli del luogo, sia mattina che pomeriggio. L’ inaugurazione ufficiale , invece, con anche le autorità sarà alle 11.30 mentre dalle 17 vi sarà spazio per i giochi antichi e la giocoleria con "Beppe di balunzén". Il tutto con il patrocinio del Comune di Cento. Il mercato avrà anche un nome e, come denominazione è stata scelta ‘MeLA - Mercato Locale Agricolo’ che, spiegano gli organizzatori, è una nuova esperienza di filiera corta, dalla terra alla tavola. Si tratta infatti di un gruppo di persone legate dall’amore per il loro territorio locale, che hanno a cuore la sostenibilità ambientale e un’alimentazione sana e genuina. L’obiettivo è il voler creare un mercato esteso, con apertura pomeridiana, sostenibile dando priorità a vicinanza agricoltura ecologica e sostenibilità ambientale e sociale, e formativo cioè non solo la presenza di cibo ma anche didattica, divulgazione ed esperienze. Il mercato, dunque, dovrà essere un veicolo di attivazione del centro storico, dell’economia locale, della cultura contadina.