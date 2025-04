Mercato coperto, il bando. Il Comune chiede 4 milioni. Due privati per il recupero

Le notizie sono diverse e riguardano tutte il Mercato Coperto. La prima è che il Comune ha candidato il progetto a un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri. In qualche modo uno spin-off di quello già vinto in precedenza per finanziare la realizzazione del progetto. Adesso, a fronte di un costo complessivo di 10,2 milioni di euro per la riqualificazione dell’immobile in Boccacanale di Santo Stefano, il Comune ha chiesto quattro milioni di euro come contributo.

Al di là dell’esito, ciò che rileva è che l’amministrazione ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da un soggetto privato – che rientra nelle banche di credito cooperativo – che parteciperebbe al progetto sul piano finanziario, mentre il soggetto che potrebbe svolgere i lavori strutturali sarebbe Ahrcos. Una realtà produttiva con la quale il Comune ha già un rapporto consolidato in essere, essendo l’azienda subentrata nel maxi cantiere per la ristrutturazione degli uffici del municipio. La cornice sarebbe quella di un partenariato pubblico-privato. Qualora dovesse concretizzarsi in questi termini, l’operazione sarebbe un leasing in costruendo la cui rata, da corrispondere alla banca di credito cooperativo, sarebbe in capo al Comune. Il quale, però, sopperirebbe a questo esborso mediante la corresponsione – da parte del gestore del nuovo Mercato Coperto – di un canone di concessione. Il risultato sarebbe quello di avere uno spazio in città completamente riqualificato e dedicato alla valorizzazione delle tipicità. Di fatto, a costo zero per il Comune. Ovviamente il tutto dovrà passare da un avviso di interesse pubblico.

Resta il fatto che, comunque, il progetto elaborato da Guendalina Salimei sulla struttura del celebre architetto Giovanni Michelucci, sta rendendo il rilancio attrattivo. "La trasformazione del Mercato Coperto da uno spazio abbandonato e dismesso a un luogo accogliente e vivo è una nostra priorità – scandisce il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alessandro Balboni – . Partecipare al bando della presidenza del Consiglio dei Ministri è un’ottima opportunità per ricevere le risorse economiche necessarie a realizzare l’intervento. Data la forte competizione nazionale, non sarà semplice risultare tra i soggetti assegnatari del finanziamento. In ogni caso tutto il lavoro finora svolto non andrà disperso. Per presentare questa candidatura abbiamo infatti ulteriormente sviluppato il progetto, portandolo a un grado di definizione utile anche per eventuali alternative future, su cui stiamo parallelamente lavorando".

Lo scrigno delle tipicità: al piano terra troveranno sede attività commerciali, e sono previsti interventi conservativi per mantenere e anzi valorizzare gli spazi delle botteghe che un tempo erano presenti lungo il perimetro, senza stravolgere l’impianto architettonico dell’ex mercato coperto. L’area centrale sarà riprogettata e potrà accogliere vari box prefabbricati per dare forma a uno spazio polifunzionale, dall’uso strettamente commerciale a quello della ristorazione, o entrambe in base alle necessità. L’intera area verrà arricchita con l’inserimento di una estesa area verde caratterizzata da bordature curvilinee.