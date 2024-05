Mercato del mattone, il focus. Vendite, dimezzate in centro. Picchi del 100% nelle periferie

di Cristina Rufini

Diminuzione delle compravendite immobiliari in provincia di Ferrara che si attesta al 10% circa, tra i rogiti registrati dall’Agenzia delle Entrate nei primi sei mesi del 2022 e quelli dello scorso anno, quando sono stati 2.864. Questo il dato che salta agli occhi tra quelli raccolti dall’Osservatorio del mercato immobiliare. Numero che comunque non allarma gli esperti del settore, che raccontano di una situazione delle compravendite che si sta stabilizzando dopo il lockdown. E comunque al di sotto della media nazionale, che è di un meno 12%. Il calo più elevato registrato dall’Osservatorio è nella zona centro-sud della provincia (-21,9%), mentre nella zona centrale della provincia addirittura c’è un lieve aumento delle compravendite (3.6%). Nel capoluogo c’è stata una diminuzione al di sotto della media provinciale (-8.1%). Diminuzioni anche a Comacchio (-11,9%) e nell’Alto Ferrarese (-10.9%).

Prezzi. Oltre al numero di contratti di acquisto stipulati in provincia di Ferrara, l’Osservatorio ha preso in esame anche il costo medio al metro quadrato delle abitazioni, sempre suddividendole in sette macro aree. Con una quotazione media provinciale di 1.024 euro al metro quadrato. Con il prezzo più alto registrato a Comacchio, dove si arriva anche a 1.271 euro al metro quadrato, nelle zone più di prestigiose, tipo Spina ed Estensi. Mentre nel capoluogo come prezzo medio viene indicato – dato riferito al primo semestre dello scorso anno – 1.180 euro con punte di 1.880 in centro storico – ma già oggi, dopo quasi un anno siamo arrivati in alcune zone del centro a tremila euro al metro quadrato per un appartamento in classe A, conferma di quell’andamento al rialzo che viene spiegato dagli esperti del settore e che è ritenuto inevitabile e inarrestabile, a seguito dell’impennata dei costi di costruzione che si sono registrati negli ultimi due anni. Nell’Alto Ferrarese il costo medio si attesta sui 925 euro al metro quadrato, scende a 769 nella porzione centro-sud e a 755 nella zona nord-est.

In città. I dati dell’Osservatorio hanno evidenziato anche una non indifferente disparità tra le varie aree del capoluogo. Sono state individuate ventotto zone che mostrano differenze anche sostanziali come costi al metro quadrato, con i quasi duemila euro al metro quadrato per gli immobili dentro le mura (1.880 per l’esattezza) ai 908 registrati nelle zone di Malborghetto e Correggio o 988 nell’area del Petrolchimico. Tutti dati che si riferiscono al primo semestre dello scorso anno, sulla base dei rogiti effettivi. Per quanto riguarda, invece, gli acquisti una notevole impennata, quasi il raddoppio (88,9%) delle vendite rispetto al primo semestre del 2022 è stata rilevata nella zona della Prima cintura urbana est (da via Calzolai al Po di Primaro), con un costo al metro quadrato delle abitazioni di 1.510 euro. Crollo delle vendite a Quartesa, con il dato più elevato (-100%) rispetto allo stesso perdio del 2022. Incrementi invece a Montalbano (66,7%); Gaibanella, Sant’Egidio e Gaiba (92,3%); Mizzana e Arginone (41%). Il top degli aumenti dei contratti di compravendita (166%) è stato registrato a Baura. Le zone centrali entro le mura hanno fatto registrare decrementi da un minimo del 4,9% al massimo del 47%.