Mercato del riuso, a Vigarano una piattaforma virtuale

Una piattaforma per un mercato virtuale del riuso. E’ il nuovo strumento di sostenibilità ambientale e responsabilità ecologica, che punta ad evitare gli sprechi e la distruzione di prodotti ancora utilizzabili, ideato e realizzato dal comune di Vigarano Mainarda. Tutti i dettagli sul Mercato del riuso virtuale dedicato al materiale scolastico e su come utilizzare la nuova piattaforma, verranno dati il 22 e 23 marzo in occasione della seconda edizione della Festa della Terra di Vigarano.

"E’ una piattaforma – annuncia l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini – con la quale sarà possibile scambiare e rivendere i testi scolastici usati o altro materiale scolastico come prodotti di cancelleria, strumenti musicali o strumenti da disegno, con altre famiglie di Vigarano e di altre zone limitrofe. Utilizzarla sarà facile. Basterà registrarsi e cercare il materiale che serve, oppure descrivere e mettere in vendita ciò che si vuole vendere. Poi farà tutto la piattaforma e metterà in contatto domanda con offerta".

Nell’ambito dei progetti ambientali per la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero delle risorse naturali infatti, il Comune di Vigarano Mainarda ha voluto dare vita ad una Comunità virtuale del riuso. Sarà realizzata grazie all’adesione alla Piattaforma digitale Giroskuola, una piattaforma on-line che permetterà agli utenti di connettersi gratuitamente e scambiare il materiale scolastico non più utilizzato.

"Questa nuova iniziativa ambientale – spiega la Lambertini – si colloca all’interno di un progetto molto ampio che come amministrazione stiamo portando avanti su più fronti. Il nostro impegno verso l’ambiente nasce dalla crescente consapevolezza dell’importanza che assume la sostenibilità ambientale per preservare le risorse naturali e collaborare alla tutela del territorio".

cl.f.