Mercato della Versilia e castagne. La Pro loco fa festa in piazza

Domenica in piazza Guercino, la Proloco di Cento con il patrocinio del Comune, realizzerà la Festa della Castagna. "Fin dal mattino i nostri volontari saranno impegnati nell’allestire sotto il doppio portico del Palazzo del Governatore, lo stand gastronomico, operativi già dalle 10 – spiega il presidente Daniele Rubino - il programma della giornata prevede la presenza in tutto il Corso della tappa autunnale del mercato della Versilia, degli amici della associazione maronai di Castel del Rio con il braciere per la cottura della castagne delle loro montagne e il nostro stand che proporrà prodotti tutti a base di farina di castagne, realizzati con le antiche ricette che si usavano a Cento. Tutto questo fino alle 19". E poi ancora: "La nostra volontà è raccontare come in periodi sfavorevoli i nostri nonni sapevano districarsi in condizioni ora impensabili da poter affrontare".