Mercato Europeo, sapori dal mondo: "Misceliamo culture e tradizioni"

È stata inaugurata in viale Alfonso I d’Este la 15esima edizione del Mercato europeo, che dal 2010 sviluppa una kermesse itinerante organizzata da Fiva Confcommercio nazionale con il supporto di Confcommercio Ferrara. Edizione presentata e aperta da Angela Travagli, Assessore con delega a Fiere e Mercati). "Un evento che è soprattutto un importante modo per miscelare in maniera sempre nuova e caratteristica i diversi gusti, culture, usanze e sapori locali con quelli internazionali. Siamo contenti di poter ospitare questo tour gastronomico e speriamo di poterlo riproporre nei prossimi anni" ha affermato. Al taglio del nastro era presente anche il direttore generale di Confcommercio Ferrara Davide Urban. "Un evento unico nel suo genere dal punto di vista della logistica e delle attività aderenti, nonché ben collaudato nel suo format di eccellenze artigianali e gastronomiche internazionali – ha spiegato –. Il Mercato Europeo rappresenta un modo per valorizzare una zona della città immersa nel verde e di offrire un’opportunità ai cittadini per stare insieme alle proprie famiglie". Sono presenti circa un centinaio di espositori, che rappresentano 24 Paesi di tutto il mondo: Argentina, Brasile, Ecuador, Messico, Perù e Stati Uniti per quanto riguarda il continente americano; Cina, Giappone e India per il continente asiatico e Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Spagna per il continente Europeo. Presenti anche l’Egitto, il Marocco, il Senegal e Israele. Prendono parte anche alcune associazioni del territorio, come Perlita, Estense Motori e una pattuglia di operatori che lavorano nel settore degli spettacoli viaggianti Riccardo e Roberto Folloni.

Giungono anche delle novità nella 15esima edizione di questa manifestazione gastronomica, che terminerà nella giornata di domani. In effetti ci sarà occasione di lanciare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre) nella quale i panificatori ferraresi sosterranno prodotti tipici come la coppia ferrarese e i prodotti di panificazione del marchio comunale De.Co. Infine è presente anche una postazione della delegazione ferrarese della Fondazione Ant Italia Onlus, che si occupa di assistenza medico specialistica gratuita ai malati oncologici.