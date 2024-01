Mercato, nell’ultima settimana sono attesi i ’colpi’ di Fusco

L’ultima settimana piena di mercato di riparazione è destinata a terminare senza ulteriori movimenti particolari. Salvo sorprese infatti tra oggi e domenica non dovrebbe sbloccarsi nessuna delle trattative alle quali sta lavorando il direttore tecnico Fusco, che continua comunque a lavorare con l’obiettivo di regalare a mister Colucci gli ultimi tasselli sul filo di lana.

La pista che porta a Roberto Ogunseye è sempre d’attualità, ma fino a quando il Cesena non effettuerà un altro innesto nel reparto offensivo l’attaccante di origine nigeriana non si muoverà dalla Romagna. E non è nemmeno scontato che alla fine il club bianconero riuscirà ad assicurarsi una punta di spessore, condizione indispensabile per lasciare partire Ogunseye. Bisogna quindi aspettare, per il centravanti e anche per il portiere.

Come è noto, è circolato con insistenza il nome di Antonio Donnarumma, la cui posizione rimane abbastanza ambigua. Se l’estremo difensore decidesse di lasciare il Padova (è in scadenza di contratto), la Spal sarebbe pronta ad accoglierlo. A patto però di riuscire a cedere Mattia Del Favero, per il quale al momento non si registrano richieste. Come detto però prima della gara con la Juventus Next Gen, in programma domenica, non si muoverà nulla.

A questo proposito, prosegue la prevendita dei biglietti per la gara coi bianconeri. Fino al fischio d’inizio (ore 18,30) continuerà la vendita libera sia online che presso i punti vendita abilitati Vivaticket.

Dalle 16 alle 19,15 di domenica poi si svolgerà la vendita libera presso la biglietteria di corso Piave, con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi.

s.m.