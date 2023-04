Mercato, novità per gli ambulanti "Niente soldi per il suolo pubblico"

RIVA DEL PO

Per quest’anno e il prossimo, i commercianti ambulanti che animeranno le aree mercatali del Comune di Riva del Po saranno esentati dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. È quanto viene stabilito dalla delibera che è stata approvata nell’ultima seduta di Consiglio comunale. Come spiegato dal sindaco Andrea Zamboni, l’obiettivo è quello di stimolare le attività mercatali che si svolgono sul territorio: "Abbiamo proposto – ha spiegato il primo cittadino – di concedere questa ulteriore proroga all’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico per quanto riguarda i nostri mercati, come già era successo durante il periodo dell’emergenza Covid, anche per gli anni 2023 e 2024". L’estensione dell’esenzione non avrà impatti sul Bilancio comunale, come riferito dal responsabile della Ragioneria, in quanto era già stata preventivata la misura che vuole essere "stimolo – ha rimarcato il sindaco Zamboni – a quelle che possono essere le nostre attività mercatali". Questo, consentendo agli operatori economici di non dover versare l’imposta. Come di legge nella delibera, oltre all’obiettivo di rilancio dei mercati settimanali, la misura vuole rappresentare anche un sostegno alle attività economiche che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza per la pandemia, ‘continuano a registrare una contrazione sia in termini di svolgimento dell’attività medesima che dei consumi sul territorio, in particolare per le attività svolte dagli operatori economici in area mercatale: il tutto con impatto negativo sull’intera comunità’. A questa difficoltà si sono aggiunti che anche i rincari dell’energia che stanno gravando sui bilanci delle imprese e sul reddito delle famiglie comprimendo ulteriormente la produzione e i consumi. Un altro, importante provvedimento è quello riguardante la modifica del regolamento del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria regolamento per la disciplina e applicazione. La variazione ha riguardato sostanzialmente il comma 2 dell’articolo 32, che stabilisce che ‘sono occupazioni non assoggettate al canone passi carrai e accessi carrabili, porta-biciclette e l’occupazione con infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. "Quest’ultimo punto – ha chiarito Zamboni – significa consentire la disponibilità a chi installerà sul territorio erogatori di ricarica, che non avranno l’aggravio di costi di occupazione".

Valerio Franzoni