Mercato, via Bachini (Potenza) e Saiani (Entella). Alfonso a titolo definitivo alla Virtus Verona

Si è conclusa dopo tre anni l’avventura biancazzurra di Enrico Alfonso alla Spal. Il portiere classe 1988, in prestito alla Virtus Verona dalla scorsa estate, ieri è stato ufficialmente ceduto a titolo definitivo alla società scaligera. Un’operazione intelligente, che consente al club di via Copparo di chiudere con largo anticipo il rapporto con un giocatore che aveva il contratto fino al 30 giugno 2026. È stato un percorso in chiaroscuro quello di Alfonso nella nostra città, dove è approdato nella fase finale della sua carriera. In biancazzurro ha giocato complessivamente 65 partite, 46 delle quali in serie B. Nel corso di questa stagione, il portiere padovano ha giocato 13 gare di campionato su 25 alternandosi con il gambiano Sibi, ma evidentemente la Virtus Verona ha ritenuto opportuno puntare sulla sua esperienza, per il presente e anche per il prossimo campionato. Ceduti a titolo definitivo anche Matteo Bachini al Potenza e Filippo Saiani alla Virtus Entella. Nelle prime settimane di mercato di riparazione – che ieri si è chiuso a mezzanotte e proprio per questioni di orario, al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora il quadro definitivo –, la Spal è intervenuta ingaggiando Hamza Haoudi e Fabrizio Paghera, entrambi a titolo definitivo da Frosinone e Brescia, Christian Nina in prestito secco dalla Vis Pesaro, Cristian Spini e Juan Ignacio Molina in prestito con diritto di riscatto da Trapani e Vis Pesaro. In uscita invece si erano registrate le cessioni di Riccardo Melgrati in prestito alla Lucchese, Vincenzo Polito in prestito al Lecco, Alessandro Boccia in prestito alla Pistoiese, Tommaso Angeletti in prestito al Castelfidardo e Marcel Buchel a titolo definitivo al Messina.

s.m.