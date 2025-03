Mercoledì dell’arte dedicato a Magritte

Sarà dedicato a René Magritte il prossimo appuntamento, oggi alle 17, con ’I mercoledì dell’arte’ per i più piccoli, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). L’incontro è pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni, che potranno vivere una vera e propria fuga dalla realtà, liberando l’immaginazione attraverso le opere fantasiose e magiche dell’artista belga René Magritte, ispirate ad accostamenti in bilico tra il sogno e la realtà.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il numero 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it