Mercoledì in piazza municipale. Tra i sapori della nostra terra. Il ritorno di ’Tramonto DiVino’

In piazza alla scoperta dei vini e prodotti della regione. Tutto pronto per la manifestazione ‘Tramonto DiVino’ in programma mercoledì 11, a partire dalle 19, in Piazza del Municipio. Un evento di Enoteca regionale Emilia-Romagna, realizzato in partnership con l’assessorato agricoltura, caccia e pesca di viale Aldo Moro, Unioncamere, Apt Servizi, organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena con Ais. La tappa di Ferrara è co-organizzata con la Strada dei vini e dei sapori, patrocinata dal Comune. Partner di tappa l’associazione CheftoChef, Casa Artusi e i Consorzi delle principali Dop e Igp.

I dettagli sono stati presentati ieri dagli assessori Angela Travagli e Matteo Fornasini assieme ai referenti delle varie realtà protagoniste: Massimiliano Urbinati, Maurizio Magni, Pietro Campaldini e Francesco Mazzoni. "Arrivare alla quattordicesima edizione – così la Travagli – è indubbiamente un risultato significativo che testimonia l’importanza che la manifestazione riveste per tutta la città. Un appuntamento fondamentale per tutti i prodotti del nostro territorio, in una città che dà il massimo in termini di capacità di accoglienza e possibilità di trascorrere una serata particolare per tutti e non solo per gli specialisti. Un modo intelligente per scoprire la cultura del vino e del cibo di un territorio".

A ‘Tramonto DiVino’ possibile la degustazione di circa 300 etichette regionali, per 60 cantine. A questi si aggiungono in esclusiva i Best 100 e i ‘ Vini Ambasciatori’, eletti dalla Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare come migliori vini regionali dell’annata. Un focus particolare durante l’evento sarà poi riservato a 100 etichette internazionali. "Tramonto DiVino – ha aggiunto Fornasini – è un tassello fondamentale delle azioni di promozione messe in atto dal Comune per far conoscere e scoprire le produzione d’eccellenza del territorio. Un ruolo, quello di Ferrara, sancito dal fatto che ben diciotto delle produzioni Dop e Igp riconosciute dalla Unione Europea per l’Emilia-Romagna parlano ferrarese. Marchi che non sono solo sinonimo di qualità produttiva ma indice di valore economico, di realtà aziendali e imprenditoriali dinamiche e, quindi, di lavoro".

Mario Tosatti