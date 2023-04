Mercoledì sarà fatto brillare l’ordigno bellico trovato di via Brusabò

Sarà fatta brillare mercoledì, la bomba da mortaio di medio calibro che è stata rinvenuta durante i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico in un fondo agricolo di via Brusabò. Con un’ordinanza, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha disposto la temporanea evacuazione di sei abitazioni e il divieto di attività e circolazione in via Brusabò nel corso delle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico inesploso. L’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago ha effettuato un’analisi del rischio, al fine di ridurre e limitare il più possibile i rischi, e ha quantificato in 150 metri il raggio di sicurezza durante le operazioni di distruzione del residuato bellico.

È inoltre stata accertata la necessità di disporre i provvedimenti di sicurezza. Per mercoledì, dalle 8.30 sino al termine delle operazioni di bonifica bellica, è stata quindi disposta la sospensione di tutte le attività eventualmente ricomprese nell’area di sicurezza identificata nel raggio di metri 150 dal punto in cui è stato rinvenuto l’ordigno e l’evacuazione di persone, animali e cose eventualmente presenti.

È prevista inoltre l’interdizione alla circolazione nella stessa area.