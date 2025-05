’Merenda con Quizzone’: a Voghiera pomeriggio con Ausl su adolescenza, amore e amicizia

L’unità di strada dell’Azienda Usl di Ferrara, in collaborazione con lo Spazio Giovani, invita ragazze e ragazzi a partecipare a “Merenda con Quizzone”, il nuovo format interattivo dell’Equipe Prevenzione del SerD, pensato per coinvolgere i giovani in un momento ludico e formativo su temi centrali della crescita: adolescenza, affettività e relazioni.

L’evento si terrà oggi dalle 18.30 nella sala del Centro Civico del Comune di Voghiera. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti/e.

Attraverso un grande quiz a risposta multipla, ragazze e ragazzi potranno mettersi alla prova, confrontarsi con i pari e con gli operatori su domande e curiosità legate al mondo adolescenziale, all’amore, all’amicizia e alle sfide quotidiane.