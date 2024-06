’Merenda con quizzone’, l’iniziativa del Serd per la prevenzione

Voghiera apripista in provincia di Ferrara di un progetto originale, "Merenda con quizzone", il nuovo format dell’équipe prevenzione del SerD. I Servizi per le Dipendenze Patologiche (SerDP) svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso/abuso, dipendenza da sostanze psicoattive, legali e illegali e gioco d’azzardo. All’interno dei SerDP operano équipe multidisciplinari, composte da professionisti con differenti competenze (medici, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, infermieri, assistenti sanitari) per garantire una presa in carico globale ed unitaria che valorizzi la centralità della persona. Il percorso di osservazione e diagnosi, attuato nella fase iniziale, è finalizzato a proporre trattamenti terapeutico-riabilitativi individualizzati, integrati e flessibili. Seguendo il suggerimento dei ragazzi stessi, Comune di Voghiera e Azienda USL hanno proposto un nuovo incontro riservato ai giovani. La partecipazione nella sala polivalente del centro civico è stata ottima: i ragazzi si sono mostrati propositivi, divertiti, incuriositi e con la voglia di mettersi in gioco.