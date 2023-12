Merenda e albero illuminato, le iniziative previste a San Carlo

TERRE DEL RENO

A Terre del Reno è ancora tempo di accendere gli alberi di Natale e oggi l’appuntamento è a San Carlo. In piazza Pola, infatti, alle 15 inizierà un pomeriggio dedicato alle famiglie grazie anche alla Pro loco San Carlo che dà appuntamento a tutti per giochi e intrattenimento per i bambini. Ci sarà anche la merenda per tutti e alle 17 l’accensione dell’Albero di Natale. Località che avrà altri tre importanti appuntamenti. Venerdì 15 , infatti, dalle 20.30 il concerto di Natale della Filarmonica San Carlo diretta da Marco Pedini in collaborazione con gli alunni della scuola primaria sancarlesina, presso la tensostruttura in zona campo sportivo. Sabato 23, invece, torna la tradizionale ‘Invasione dei Babbi Natale’: dalle 9 nella piazza della località e per le vie del paese scorazzeranno tantissimi babbi Natale, per bambini e non, e per fare festa da 0 a 99 anni con mangiafuoco, maghi, giocolieri, premi e goloserie. Ma non è finita qui perché l’appuntamento è già anche per il 7 gennaio con ‘la befana va al mercato’. Si tratta di incontri inaspettati con la befana che si aggirerà ancora per le vie di San Carlo con cale, carpone e dolcetti solo per i più buoni. Tanti anche gli appuntamenti su tutto il territorio comunale.