"Mero errore materiale, ora la graduatoria è ok"

Ristori ai pescatori per i danni provocati dal granchio blu con polemica. La Regione risponde alle accuse di Fausto Gianella, coordinatore Fratelli d’Italia di Goro. L’esponente del partito di Giorgia Meloni aveva puntato il dito sull’errore fatto dall’ente nel calcolo degli importi per le cooperative. Con variazioni nelle cifre spettanti ad alcune impresa di pesca.

"Il provvedimento di sostegno alle imprese della pesca rientra nella legge regionale 13 del 3 ottobre 2023 su “Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori dell’Emilia-Romagna colpiti da eventi emergenziali” – precisa la Regione –. Prevede un sostegno straordinario alle imprese titolari di concessioni di aree demaniali a fronte dei danni causati dalla diffusione invasiva del granchio blu, con la possibilità di concedere contributi, nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2023, per le perdite di produzione subite a seguito dei danni provocati dal granchio e per gli oneri di smaltimento. La graduatoria e l’assegnazione dei contributi è stata comunicata alle imprese che avevano fatto richiesta di ristoro. Tuttavia, nella predisposizione del foglio di calcolo si è verificato un mero errore materiale che, a causa di una formula errata, penalizzava otto imprese. Di conseguenza le somme impegnate non corrispondevano ai quantitativi di vongole effettivamente persi e gli importi degli indennizzi spettanti risultavano errati. L’amministrazione, verificato l’errore, a seguito del corretto conteggio degli importi spettanti, ha rideterminato i valori proporzionalmente attribuiti a ciascuna impresa richiedente e ha comunicato alle imprese i valori corretti nei giorni successivi".