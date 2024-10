Mese della prevenzione. In campo per le donne, la Spal si veste di rosa: "È il gioco di squadra"

Prevenzione del tumore al seno, con una particolare attenzione alle giovani donne. E per il cancro alla prostata agli uomini, adottando corretti stili di vita nel periodo della menopausa, sono le iniziative patrocinate dal Comune di Ferrara nell’ambito di ‘Ottobre rosa ferrarese’ promosse insieme a Lilt, Centro di Medicina ed Emibanca, con il sostegno di Spal e Cna Pensionati Ferrara.

"L’Ottobre rosa declinato al ferrarese è un mese di grande rilevanza a cui sempre più realtà del territorio stanno aderendo", ha sottolineato l’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristiana Coletti, aggiungendo che "per avere una prevenzione efficace il gioco di squadra è essenziale, soprattutto nel coinvolgimento della popolazione". Sottoporsi a test diagnostici preventivi può portare ad un trattamento tempestivo in caso di insorgenza della patologia. Tre gli appuntamenti dedicati alla prevenzione: giovedì 17 ottobre alle 18.30 alla Sala Estense, con ingresso gratuito, si svolgerà l’incontro "Menopausa questa inattesa. Informarsi per non preoccuparsi". "Lavorare sulla prevenzione è importante per garantire una vecchiaia in salute – ha aggiunto la professoressa Gloria Bonaccorsi, specialista in ginecologia – soprattutto in una popolazione anziana come quella ferrarese dove, dati alla mano, alla fine del 2023 si attestava per 59,6 per cento di soggetti con più di 45 anni e di cui il 54,8 per cento donne. Venerdì 18 ottobre protagonista sarà il "Paolo Mazza" di Ferrara, per l’occasione tinto del colore della prevenzione, con la partita della Spal contro il Pescara "dove la squadra di casa scenderà in campo con un terzo kit di colore rosa" come ha ricordato il direttore generale Luca Carra e parte del ricavato della partita verrà devoluto alla Lilt. "Il cancro al seno – rimarca Edgardo Canducci, presidente di Lilt Ferrara – resta il killer numero uno, con 60mila nuovi casi all’anno in Italia, ma con diagnosi precoci la possibilità di guarigione arrivano all’80 per cento se la diagnosi è precoce". Lunedì 21 ottobre gli ambulatori del Centro di Medicina di Verga saranno dedicati alle donne (con consulti gratuiti prenotabili su ferrara@centrodimedicina.com), supportati da indagini diagnostiche. "La prevenzione – conclude Roberta Vincenza Squeo – rappresenta la maggior difesa contro le principali malattie. La nostra attenzione quest’anno è rivolta in particolare alle giovani donne e alla prevenzione del carcinoma mammario e per questo proporremo delle ecografie gratuite al seno". A questi appuntamenti si aggiungono martedì 22 ottobre, in occasione della giornata mondiale dell’osteoporosi, si svolgeranno al Centro di Medicina Ferrara esami gratuiti rivolti quest’anno nello specifico agli uomini oltre che alle donne, mentre, sempre agli uomini, sarà dedicata la giornata di giovedì 24 ottobre con esami di laboratorio (Psa) ed indagini urologiche per la prevenzione dei tumori della prostata. Un intero mese in rosa sinonimo di prevenzione.

Federica Achilli