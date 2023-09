Mesola celebra la sua eccellenza

A Bosco Mesola, dal 23 settembre al 2 ottobre, verrà celebrato un prodotto tipico del territorio tra buon cibo, musica e tante iniziative. Torna, infatti, l’appuntamento con la 21esima Sagra del Radicchio e Fiera della Beata Vergine del Rosario, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Bosco Aps, sponsorizzata dalla cooperativa C.A.S.A. Mesola, patrocinata dal Comune di Mesola e arricchita dall’Associazione di promozione sociale ‘Più Felici’. Ieri è stato ufficialmente presentato l’evento dal presidente della Pro Loco Alessandro Pozzati, dalla presidente di ‘Più Felici’ Silvia Dalpasso affiancati dal presidente di C.A.S.A. Mesola e di Confcooperative Ferrara Michele Mangolini e dal sindaco di Mesola e presidente della Provincia Gianni Michele Padovani.

Un evento particolarmente atteso dalla comunità, reso possibile grazie all’impegno degli organizzatori e di tutti i volontari, cui è andato il sentito ringraziamento da parte di Pozzati, Dalpasso, Mangolini e Padovani. Dal 23 settembre apriranno i due stand gastronomici, quello di Pro Loco e quello dell’associazione ‘Più Felici’ che tutte le sere proporranno piatti tipici (nelle domeniche anche a mezzogiorno). Non mancherà l’intrattenimento musicale, mostre, escursioni e tante altre importanti iniziative. L’inaugurazione ufficiale, con la cerimonia del taglio del nastro alla presenza di autorità, è prevista il 30 settembre alle 17, seguita dalla sfilata per il paese con la straordinaria partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri ‘Giuseppe Galli’ di Ravenna e della sezione locale dei Bersaglieri ‘E. Bullega’. Ad anticipare l’appuntamento sarà alle 10, l’apertura degli stand espositivi di prodotti agro alimentari, artigianato e hobbistica, apertura della mostra fotografica ‘Va in scena la Romea’ di Riccardo Ciriello e Terry Manfrin presso la sede del gruppo ‘Mappe di Comunità’ e l’esposizione di mezzi agricoli d’epoca in collaborazione con Trattoristi Mesolani e Amici della Moto.

Alle 10.30 sono in programma le celebrazioni del quarantennale del Nido d’Infanzia comunale ‘Gabriella’, punto di riferimento educativo del territorio recentemente ristrutturato. Alle 17.30, invece, presso lo stand dell’associazione ‘Più Felici’ è prevista la visita del ministro della Famiglia Eugenia Maria Roccella. Per conoscere tutto il programma e avere informazioni: www.sagradelradicchio.it ; i canali Facebook e Instagram di Pro Loco Bosco e al 391-7418404.

Valerio Franzoni