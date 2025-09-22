Mesola illude ma perde. Tripletta inutile di Rako

Sampierana 5Mesola 3

SAMPIERANA: Ravaoli, Sylla (8’ st Pieri), Bolognesi, Narducci (24’ st Quercioli), Crociati, Rossi, Montesi (38’ st Pungelli), Cangini, Braccini S. (14’ st Braccini D.), Carlini (35’ st Conficoni), Ariyo. A disposizione: Zamagni, Facciani, Petrini, Yabre. All.: Belli.

MESOLA: Calderoni, Lucci (29’ st Crosara), Biolcati (31’ st Cobrescu), Valesani, Telloli, Guariento (14’ st Alessio), Neffati, De Angelis, Rako, Cantelli (1’ st Spanò), Davo (20’ st Rivas Garrido). A disposizione: Guidi, Paganini, Cavallari E., Mantovan. All.: Cavallari O..

Arbitro: Antoni di Reggio Emilia.

Reti: 5’ pt Rako (M), 6’ pt Sylla (S), 11’ pt Rako (M), 32’ pt Carlini (S), 1’ st Ariyo (S), 7’ st Carlini (S), 13’ st Carlini (S), 38’ st Rako (M).

Note: ammoniti: Pieri (S), Neffati (M), Cantelli (M). Espulsi: Quercioli (S) al 49’ st, Spanò (M) al 49’ st.

AL “CAMPODONI” la Sampierana supera il Mesola con un pirotecnico 5-3 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. Dopo appena 2’, i padroni di casa si affacciano in avanti con un cross di Carlini e il colpo di testa di Crociati che finisce sul fondo. Al 5’ protesta dei locali per un contatto su Sylla, l’arbitro lascia correre e dalla ripartenza nasce il vantaggio ospite: Rako lascia partire un gran destro dai 30 metri che sorprende Ravaioli per lo 0-1. La Sampierana non si disunisce e al 7’ rimette subito in equilibrio il match: cross dalla sinistra, Montesi prolunga di testa e Sylla è il più rapido a spingere in porta l’1-1. Il Mesola torna però avanti all’11’: retropassaggio impreciso di Rossi, Ravaioli liscia il rinvio e Davo serve a centro area ancora Rako, che insacca il 1-2. Al 32’ nuovo pareggio bianconero: Guariento appoggia corto verso Calderoni, il portiere perde il controllo e Simone Braccini serve Carlini che deposita nella porta sguarnita per il 2-2. Tre minuti dopo ci prova Rossi di testa su assist di Montesi, senza fortuna. Al 45’ occasione ospite con Davo che di testa manda a lato di poco. In pieno recupero prima Telloli, poi Calderoni respingono le conclusioni ravvicinate di Ariyo e Montesi, tenendo il risultato in equilibrio al riposo. La ripresa si apre subito con il sorpasso dei padroni di casa: dopo 20 secondi Montesi difende palla e serve Ariyo che dal limite batte Calderoni per il 3-2. Al 6’ ancora Montesi protagonista, stavolta sulla sinistra: penetrazione in area e scarico per Carlini che rientra sul mancino e realizza il 4-2. Il momento favorevole prosegue al 13’, quando Braccini S. libera Carlini davanti al portiere: l’attaccante non sbaglia e completa la sua tripletta personale, portando la Sampierana sul 5-2. Il Mesola, colpito duramente, prova a reagire al 20’ con Rako che entra in area e costringe Ravaioli a deviare in angolo. Nel finale gli ospiti trovano comunque la forza per ridurre il passivo: al 38’ Cobrescu sfonda sulla destra e calcia, Ravaioli respinge ma sul pallone si avventa ancora Rako che di testa firma la sua tripletta e il 5-3.