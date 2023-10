Messa e un libro per don Marcello

Amatissimo. A Bondeno non dimenticano don Marcello Vincenzi, parroco per 34 anni, scomparso all’età di 82 anni nel 2018. La comunità si è riunita nel suo nome al Centro "Maria Regina della pace", gremita, per la presentazione del bel volume dal titolo "il Don", naturalmente dedicato a lui, a cura di Silvia Accorsi che ha raccolto molte e importanti testimonianze, con foto, della sua vita, operosa, intensa, positiva e ricca di generosità; era un autentico punto di riferimento per tante persone non solo della zona offrendo riflessioni, conforto, consigli con la serenità di una fede autentica. Don Marino Vincenzi, che ha presieduto la messa, ha ricordato i costanti riferimenti al Vangelo del fratello don Marcello, al suo impegno e citando San Giacomo, a porre in atto la fede nel concreto. "Autorevole e non autoritario": così lo ha definito don Andrea Pesci, il parroco che gli è subentrato.

Alberto Lazzarini