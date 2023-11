Messa in Certosa e corone d’alloro. Ferrara ricorda i propri defunti

Una messa in certosa e una corona al Famedio dei caduti in guerra e al Sacello dei caduti per la libertà hanno segnato le celebrazioni della giorata dedicata al ricordo dei defunti. Alla commemorazione, il Comune è stato rappresentato dall’assessore Cristina Coletti. Anche la polizia di Stato ha ricordato i suoi caduti. Nella sala d’ingresso della questura, dinanzi al monumento dedicato ai caduti della polizia, ha avuto luogo, alla presenza del questore Salvatore Calabrese e del vicario della prefettura, Francesca Montesi, la deposizione di una corona di alloro per onorare la memoria ed il sacrificio del personale della polizia di Stato. Domani, festa dell’unità nazionale e giornata delle forze armate, in piazza Trento Trieste sarà presente la banda di Cona diretta da Roberto Manuzzi. Alle 10.25, alzabandiera, alle 10.30, deposizione di una corona d’alloro alla torre della Vittoria. segue la lettura del messaggio del capo dello Stato da parte del generale Claudio Gabellini, comandante del Coa.