Messa in San Francesco. La Caritas taglia i 50 anni

Oggi in tutta l’Arcidiocesi si celebra la 7ª giornata mondiale dei poveri. L’iniziativa voluta da Papa Francesco, quest’anno ha come motto "Non distogliere lo sguardo dal povero" (Tb. 4,7). Nella nostra Arcidiocesi, monsignor Gian Carlo Perego celebrerà la giornata con una messa alle 18 in San Francesco. Sarà l’occasione per ricordare tutti i volontari, gli operatori, i sacerdoti e i laici grazie ai quali la Caritas ha operato per 50 anni in diocesi. Caritas Italiana era nata nel 1971 per volontà di Paolo VI, e per volontà di Mons. Natale Mosconi, vede la luce il 4 novembre 1973 la Caritas diocesana di Ferrara cui fa seguito quella di Comacchio il 6 novembre dello stesso anno.