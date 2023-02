Messa in sicurezza del centro

È un’indicazione perentoria, scritta nero su bianco da un’ordinanza del sindaco. Riguarda nove proprietari di edifici che si affacciano su piazza Garibaldi e uno sull’adiacente via Oriani. Devono ripristinare entro 30 giorni, l’area pubblica, il passaggio prospicente agli edifici, in nome della sicurezza.

Il maltempo del 17 e 19 agosto, aveva danneggiato i tetti. Il 20 agosto, il Comune di Bondeno, tramite una ditta specializzata con la supervisione dei Vigili del Fuoco, aveva effettuato un intervento a carattere provvisorio per garantire la ‘pubblica incolumità’. Era finalizzato a consentire l’accesso in sicurezza agli alloggi dei privati e alle attività commerciali oltre che a proteggere chi passasse per la piazza.

L’impalcatura, realizzata dal comune in situazione di somma urgenza era dichiaratamente provvisoria. E’ passato il tempo, sono trascorsi i mesi, ma i privati non hanno realizzato il ripristino reale e definitivo dei danni. Da qui, dopo diverse sollecitazioni, l’ordinanza del sindaco che diventa un atto pubblico, ufficiale, perentorio. L’ordinanza impone ai privati: "di provvedere entro trenta giorni alla messa in sicurezza dell’area pubblica prospiciente i fabbricati indicati".

cl.f.