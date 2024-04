Messa in sicurezza delle strade bianche

Sono iniziati ieri i lavori di manutenzione su due strade bianche del Copparese, via San Marco e via Pioppa, a Tamara e Fossalta, sulle quali sarà realizzato un manto in triplo strato depolverizzante. L’opera si inserisce nell’ambito della manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. La caratteristica di questo intervento sta nella posa di un particolare tappeto bituminoso impermeabile e non definitivamente deformabile a fronte di sollecitazioni rilevanti: un materiale che farà fronte alla condizione di queste strade bianche, fortemente danneggiate dal traffico sostenuto. Il cantiere, in cui sono stati investititi 156mila euro, contempla anche la realizzazione di un tratto di fognatura: per circa 130 metri dall’innesto di via Pioppa verso Fossalta, infatti, non è più presente il fosso stradale. La raccolta delle acque piovane della strada avverrà dunque attraverso la costruzione di un nuovo tratto di fognatura che prevede la posa di pozzetti caditoia posti sulla linea di confine, sul sedime dell’originario fosso. Si provvederà inoltre al ripristino della rampa dalla quale si accede a via San Marco da via A. Volano con la posa di un manto di binder.

v.f.