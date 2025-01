Messa in sicurezza di strade e alberi. Da lunedì modifiche al traffico

Da lunedì inevitabili disagi per i codigoresi e per chi dovrà passare per Codigoro, a causa di interventi necessari per effettuare le potature al fine di evitare incidenti dovuti alla scarsa manutenzione degli alberi che si trovano lungo i bordi delle strade nel territorio della cittadina. Difficoltà che proseguiranno fino alla fine del mese dalle 7.30 del mattino sino alle 17 del pomeriggio. L’amministrazione comunale spiega che saranno istituiti provvedimenti di modifica temporanea della viabilità, in alcune vie del centro di Codigoro, per consentire all’impresa aggiudicataria degli interventi di potatura sul patrimonio arboreo comunale di operare in massima sicurezza.

Nel dettaglio il personale dell’impresa aggiudicataria dell’intervento, per garantire una buona crescita alle piante e anche la sicurezza della persone, interverrà nelle seguenti vie: Pomposa Nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale della Resistenza e l’intersezione con via Francesco Petrarca, lungo la pista ciclabile attigua a via Pomposa Nord, nel tratto compreso tra viale della Resistenza e via Argine Assunteria, dove sarà in vigore il divieto di transito, con l’eccezione per mezzi di soccorso e veicoli delle forze dell’ordine. Sempre in via Pomposa nord, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Francesco Petrarca e l’intersezione con via Argine Assunteria, sarà, invece, istituito un senso unico alternato da operatori stradali, secondo le modalità previste dal codice della strada.

cla. casta.