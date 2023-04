Messa nella casa di riposo "Betlem, ospiti al primo posto"

Si è celebrata lunedì la messa alla Casa di Riposo Betlem. La chiesa, all’interno della struttura in via Fabbri, ha accolto gli ospiti (e alcuni parenti) che hanno seguito il rito celebrato dal vescovo monsignor Gian Carlo Perego. Dal 1° febbraio scorso la Cra Betlem è a gestione Cooperativa Serena che lunedì ha inaugurato, grazie alla donazione dell’impresa Sivieri di Copparo, un collegamento tv in tutte le stanze. Artibano Sivieri, il titolare, ha spiegato: "Quello che abbiamo installato è impianto video per dare la possibilità, anche a chi ha difficoltà motorie, di poter seguire la messa". "Un passaggio importante per la casa di riposo Betlem, che vede ora al centro una cooperativa attenta alle persone e alla loro vita", ha detto Perego. La Cooperativa Serena sta apportando significative novità. Diversi sono i momenti proposti agli ospiti, pet therapy, sedute di riattivazione psicomotoria, cinema nelle sale comuni, brevi gite ai Garden di Ferrara, per abbellire il giardino della Casa con piante fiorite, in preparazione anche di un futuro orto. "In questa casa di riposo ci sarà sempre una caratterizzazione religiosa cristiana, come elemento distintivo" ha

concluso il presidente di Coop Serena, Dusi.