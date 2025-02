Messaggi di San Valentino a scuola

San Valentino, la festa degli innamorati, è spesso associata a cuori, fiori e dolci, ma quest’anno la scuola secondaria di primo grado di Portomaggiore ha deciso di trasformare questa ricorrenza in un’opportunità per celebrare l’amicizia e la solidarietà tra i compagni di classe.

È nata così l’iniziativa delle "Scatole di San Valentino", un progetto che ha coinvolto gli studenti in un’attività creativa e positiva. L’idea alla base delle scatole di San Valentino è semplice: ogni studente ha decorato una scatola, in genere una scatola di cartone o una scatola di scarpe, dove i compagni di classe potevano inserire messaggi di apprezzamento, amicizia e incoraggiamento. Gli studenti sono stati invitati a scrivere piccole note, a volte anonime, altre volte firmate, per esprimere il loro affetto o semplicemente per fare un gesto gentile verso i loro compagni. Questa iniziativa ha avuto un impatto positivo sulle relazioni tra gli studenti, promuovendo l’inclusione e la solidarietà.