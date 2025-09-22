Migliaia di messaggi hot all’allieva: il prof si scusa in aula, ma il risarcimento non basta

Ferrara, 23 settembre 2025 – Davanti al giudice si è detto dispiaciuto per quello che ha fatto, ammettendo le gravi conseguenze di quelle migliaia di messaggi hot che lui, professore 47enne di una scuola media del Ferrarese, aveva scambiato con un’allieva di appena dodici anni. Le parole del docente, ora imputato di adescamento di minore e presente ieri mattina in tribunale, hanno fatto da premessa alla richiesta di messa alla prova (procedura che permette di evitare il processo e la condanna, svolgendo lavori di pubblica utilità) durante l’udienza predibattimentale del processo a suo carico.

Sul tavolo, oltre all’istanza del 47enne, un’offerta risarcitoria da quattromila euro per la persona offesa. Proposta che però l’avvocato Simone Bianchi, difensore della giovane e della madre, ha respinto ritenendola “irrisoria” a fronte della gravità delle contestazioni. Da qui la decisione del giudice di rinviare il tutto, fissando una nuova udienza al 20 ottobre per valutare una ulteriore (e più congrua) offerta risarcitoria. Se questa dovesse sopravvenire, a quel punto il tribunale valuterà la richiesta di messa alla prova e il conseguente percorso di lavori di pubblica utilità che permetterebbero all’imputato di sospendere il processo ed estinguere il reato in caso di esito positivo.

Un passo indietro. La vicenda all’origine dell’udienza di ieri è emersa a gennaio, a seguito della denuncia della madre della dodicenne che aveva scoperto quel rapporto ‘malato’ tra l’insegnante e la giovanissima allieva. La segnalazione dell’accaduto ai carabinieri e l’avvio del procedimento penale appena approdato in un’aula di giustizia avevano portato anche alla sospensione cautelativa del prof da parte della scuola, in attesa della conclusione dell’iter giudiziario. A sei mesi dalla denuncia, il pubblico ministero Augusto Borghini ha chiuso le indagini, emettendo al contempo un decreto di citazione diretta a giudizio per l’insegnante. Le contestazioni sono pesanti e prendono le mosse da oltre diecimila messaggi scambiati tra il 47enne e la ragazzina nel chiuso di quella chat proibita. Secondo l’accusa, il prof, “approfittando del suo ruolo, nel contesto di una condotta improntata a condizionare la volontà della minorenne, affidata alla sua cura e istruzione” la avrebbe indotta “a compiere atti di natura sessuale prospettandole di persona o tramite Whatsapp, le sue fantasie erotiche”.

In tal modo, continua il pubblico ministero, “riuscendo a carpirne la fiducia, spingendosi fino ad accarezzarle schiena e mani, darle abbracci ’fatti bene’ nonché, in varie occasioni, baci sulla guancia, influenzandone la volontà” a tal punto che la stessa “era così perturbata e soggiogata da abbandonarsi, a sua volta, a fantasie connotate da chiari tratti sessualizzati”.

La scoperta di quella chat e l’esplosione del caso mise profondamente in imbarazzo il sistema-istruzione, ‘accusato’ di essere a conoscenza dell’accaduto e di non aver provveduto tempestivamente ad allontanare il docente dalla classe della ragazzina. Il provvedimento arrivò soltanto dopo la pubblicazione della notizia su queste colonne e a seguito di un rimpallo di responsabilità tra uffici. “Voglio, anzi pretendo, che quel prof venga immediatamente tolto dalla classe di mia figlia. Tolto da tutta la scuola. E che non abbia più a che fare con minorenni”, fu il grido di rabbia affidato dalla mamma della studentessa al Carlino. Da quell’appello e dalla denuncia formalizzata in caserma è scaturito il processo che già dalla prossima udienza potrebbe arrivare a un suo punto di svolta.