"Messi in ginocchio dal Salvabanche Decisive le prossime settimane"

"Avevamo promesso di mantenere attivo il Fir per garantire indennizzi e chi per motivi tecnici aveva visto incagliarsi la propria domanda di ristoro e lo abbiamo fatto grazie al decreto Milleproroghe – afferma il parlamentare della Lega Davide Bergamini –. Ora siamo al lavoro per un incontro per definire il percorso e stiamo lavorando, come anticipato a dicembre, per riuscire a definirlo insieme alle associazioni che rappresentano i tanti ferraresi messi in ginocchio dal salvabanche e condividere con loro un percorso costruttivo. Le prossime settimane saranno decisive per affrontare il tema, in uno spirito di collaborazione per individuare obiettivi e strade percorribili. Prendiamo atto della richiesta degli Azzerati, daremo seguito in modo concreto. Siamo convinti che la condivisione con chi è stato vittima di una vicenda tanto grave sia un passaggio doveroso".