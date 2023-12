Messisbugo, oggi in Ariostea i suoi banchetti rinascimentali

E’ curata da Veronica Ricotta l’edizione del libro di Cristoforo Messi Sbugo ’I Banchetti, compositioni di vivande, et apparecchio generale’ che oggi alle 17 sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogheranno con l’autrice Fabio Romanini (Università degli Studi di Ferrara) e Matteo Provasi (Università degli Studi di Ferrara). L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Con la descrizione dei conviti rinascimentali e oltre trecento ricette, l’opera di Cristoforo Messi Sbugo, funzionario degli Estensi tra i più celebri per la raffinatezza degli spettacolari eventi conviviali organizzati a corte, è uno dei testi fondamentali della letteratura gastronomica italiana. Il volume offre la prima edizione filologicamente curata del testo, corredata da un ampio commento linguistico che documenta l’importanza e la centralità dei banchetti nella storia della lingua del cibo. Veronica Ricotta è ricercatrice e docente di Storia della lingua italiana presso l’Università per Stranieri di Siena, dove collabora anche al progetto "Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età medievale all’Unità" (AtLiTeG). I suoi interessi di ricerca, oggetto di articoli e saggi, si concentrano su testi e questioni della storia linguistica italiana dal Medioevo al Rinascimento, con particolare riguardo alla lingua di àmbito artistico, del cibo e al lessico d’autore (in particolare di Dante e Boccaccio). Ha curato l’edizione critica linguisticamente commentata del Libro dell’arte di Cennino Cennini (Milano, FrancoAngeli, 2019).