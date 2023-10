Mestiere d’attore. Così è se vi pare

Attori si nasce o si diventa? Centro Teatro Universitario di Ferrara, ‘Linguaggi del teatro e dell’attore’. Laboratorio teatrale (novembre 2023 - luglio 2024) diretto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro. Un’esperienza che porta a sulle tavole del palcoscenico per capire un mestiere, quello dell’attore, che affascina e apre ai giovani nuovi mondi.

Parte oggi con una serata di presentazione, quest’anno alla 30ª edizione, il laboratorio ‘Linguaggi del teatro e dell’attore’, diretto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro. Presso la sala di via Savonarola 19 vecchi e nuovi allievi si ritrovano, come ormai d’abitudine trentennale, all’insegna del ‘fare teatro’ nell’ambito universitario come percorso di formazione e conoscenza di sé attraverso creatività e fantasia. Più di altri linguaggi performativi il teatro infatti dà l’opportunità di confrontarsi, viversi, vedersi all’interno di un gruppo nel quale si propagano affettività, conflitti, regole. Attraverso il “gioco” teatrale si offre l’opportunità di sostenere un dialogo continuo, a tratti armonico, a tratti conflittuale, fra comunicazione esterna e interna, con l’utilizzo di differenti registi, dal linguaggio verbale a quello corporeo, nella ricerca continua di integrazione. Da sempre, di conseguenza, la pratica teatrale mira a stimolare uno stato di benessere ed è particolarmente attenta al processo che l’individuo e il gruppo attraversano, riempiendolo dei propri contenuti, materiali, sogni, fantasie, fantasmi. È da queste considerazioni di carattere generale che nell’ambito dell’Ateneo ferrarese i laboratori, progettati dal Ctu e diretti da Michalis Traitsis di Balamòs Teatro, vengono proposti agli studenti sotto forma di percorso complementare alla tradizionale offerta didattica, ma anche a chi – dal personale universitario a chiunque altro esterno all’Università – intenda sperimentare la possibilità di mettersi in gioco come artefice del proprio processo immaginativo e creativo. L’invito alla serata, che apre anche il periodo di iscrizioni alle attività pratiche, è dunque rivolto a tutti. Per partecipare alla serata, occorre compilare il modulo al seguente indirizzo: https:tinyurl.comctu-unife.