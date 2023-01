Mestieri antichi per i più piccoli al museo

COMACCHIO

’Aspettando la Befana’ a Comacchio, il Museo Delta Antico propone un’attività dedicata ai più piccoli, durante la quale si potrà imparare una delle tecniche più pregiate dell’antichità, ovvero la lavorazione a sbalzo, per realizzare un piccolo oggetto da portare a casa. L’iniziativa gratuita si svolgerà oggi alle 15.30, e sarà confermata con un minimo di sei partecipanti. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: telefono e fax 0533-311316; 346-5926555; [email protected] Sabato, inoltre, è in programma la visita guidata (sempre dalle 15.30) all’interno del Museo, tra le sale che espongono i reperti provenienti dal territorio risalenti all’epoca etrusca, romana e altomedievale, si potranno conoscere abitudini e curiosità legate alle feste sacre del passato. Per prenotazioni è possibile sempre impiegare i contatti sopra riportati.