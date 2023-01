Meta e Emis Killa: gli assi per il Carnevale

CENTO

Si preannuncia ad alto ritmo, con forti emozioni e capace di far parlare di sé in tutta Italia, l’edizione 2023 del Cento Carnevale d’Europa che dal 5 febbraio al 5 marzo farà vivere quella magia che Ivano e Riccardo Manservisi sono in grado di creare. Nella bella cornice del Salone Credem, ricco di autorità, imprenditori, associazioni carnevalesche, ospiti e maschere, i Manservisi hanno dunque svelato molti segreti del Carnevale che sta per partire, a cominciare dai grandi nomi che saliranno sul palco. Il 5 febbraio, ad aprire la kermesse sarà il già annunciato Ermal Meta, grande artista del panorama internazionale, come primo grande ospite e ieri,svelato il secondo bel colpo dei Manservisi. Ad arrivare a Cento il 12 febbraio, sarà Emis Killa, che farà alzare il boato come al ‘Maracanà’, suo grande successo diventato uno dei tormentoni più ascoltati e ballati di questi anni. "Da oltre 10 anni sulla cresta dell’onda con milioni di dischi veduti e visualizzazioni – dice Riccardo Manservisi – il secondo grande investimento che facciamo. Siamo contenti di poter portare a Cento un altro grande artista che farà cantare e ballare la piazza". Presenti a sorpresa, gli ospiti della terza domenica, i Disco Club Paradiso, la band più applaudita a XFactor 2022 che vede anche il centese Giacomo Semenzato. "Suonavamo al bar Tiffany e quel palco è sempre stato il nostro sogno – dicono - Per anni abbiamo suonato ovunque e l’obiettivo era stare lì e divertirci. Sapere ora che riusciamo a salire su quel palco come ospiti è una cosa bellissima che vivremo a pieno, carichi e trasmettendo divertimento". Bel ritorno, la 4° domenica, del cantante talentuoso italodominicano e gran finale il 5 marzo con la proclamazione del carro vincitore e lo spettacolo piromusicale alla Rocca. Occasione per fare una sorpresa anche al patron, celebrando i suoi 50 anni negli eventi, dal Cantacalcio ai grandi personaggi portati a Cento per il carnevale, passando per i mondiali di fuochi d’artificio a Sanremo, il Comacchio Summer Fest, il gemellaggio con Rio de Janeiro, la Millemiglia, il ciclismo col Donne Elite e il calcio col il torneo di Scortichino. "Un bel momento emozionante che ripercorre quanto ha fatto negli anni – ha proseguito Riccardo Manservisi – ora siamo pronti per un nuovo carnevale, con grandi artisti, tante iniziative legate alla motorvalley, l’enogastronomia, la cultura. Dopo 3 anni con la pandemia che ci ha fermato e poi l’edizione estiva, riusciamo finalmente a tornare nella sede storica invernale del calendario". "In 50 anni ho realizzato i vostri sogni – ha detto il patron Ivano – questo per il carnevale è l’anno della ripartenza. Torniamo alla normalità".

Laura Guerra