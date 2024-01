Metalmeccanica al bivio: "Boom di ammortizzatori, la manifattura sta sparendo. Petrolchimico, tante incognite"

Se la fine del 2023 è stata all’insegna dell’impennata degli ammortizzatori sociali, l’anno nuovo non sembra essere da meno. Lo scenario che si prospetta pare essere tutt’altro che in discesa se lo si osserva dalla prospettiva della metalmeccanica. A fare il punto sui vari dossier aperti e sulle sfide future delle ‘tute blu’ è Stefano Bondi, recentemente eletto segretario provinciale della Fiom Cgil.

Bondi, come si è chiuso il 2023 per i metallurgici?

"Con un ritorno importante degli ammortizzatori sociali. Parecchie aziende hanno registrato un rallentamento con apertura di cassa integrazione o solidarietà".

Era prevedibile?

"In parte sì, visto quello che accadeva in Germania".

Per il 2024 che prospettive avete?

"Non sembra essere un anno positivo. Come accennato, veniamo da un 2023 con molte aziende in cassa integrazione e arrivano continuamente richieste di nuove aperture di cassa per realtà medio piccole. Ce ne saranno anche altre, che già prevedono difficoltà legate alla situazione internazionale e ai costi dell’energia".

Strada accidentata, insomma.

"Lo sarà con ogni probabilità. Ferrara è la Cenerentola della regione dal punto di vista dell’occupazione e dell’industrializzazione. E, in più, manca una politica che si occupi di come rilanciare la manifattura".

Diamo un’occhiata alle principali aziende del vostro comparto o in cui vi sia una componente di metalmeccanica. Partiamo da Vm. Che aria tira a Cento?

"In dicembre c’è stato l’ultimo incontro in Regione con l’assessore Vincenzo Colla e i vertici di Stellantis. Questi ultimi hanno detto di essere in trattativa con un gruppo per l’acquisizione di Vm. Non ci hanno detto però di chi si tratta, per via di una clausola di riservatezza. In teoria sembrerebbe un passo avanti, ma di fatto a oggi siamo ancora nel limbo. Nel frattempo lo stabilimento è ancora in cassa integrazione. L’azienda è comunque molto ‘dimagrita’ dal punto di vista occupazionale. Siamo a 400 dipendenti. In dieci anni se ne sono persi un migliaio".

Quale futuro per il Petrolchimico?

"Un grande punto interrogativo. C’è la partita dello stop del cracking di Marghera: le multinazionali hanno detto che si sarebbero trasferite in altri siti, ma è una discussione ancora tutta da fare. È un tema che dovremo affrontare quest’anno, anche per capire come rimanere sul territorio, con quali produzioni e con che livello occupazionale. Se le multinazionali dovessero lasciare Ferrara si rischiano migliaia di esuberi. Un problema sociale enorme. Saranno comunque temi che affronteremo insieme alle altre categorie che lavorano al polo, i chimici e la logistica".

Qual è la situazione della Berco?

"Alla Berco i lavoratori sono in solidarietà da inizio novembre e proseguiranno fino ad aprile. Da lì in poi è tutta una situazione da verificare, anche sulla base dei mercati. C’è stata una riduzione importante degli ordinativi legata alla situazione internazionale. Anche questa azienda continua a ‘dimagrire’ dal punto di vista degli organici. Periodicamente apre procedure di mobilità volontaria. Ne abbiamo appena firmata una per tre uscite".

Una delle vertenze più accese degli ultimi mesi è stata quella della Fox Bompani. Dove siamo rimasti?

"A una situazione non felice. Stiamo provando a ragionare di ulteriori ammortizzatori. Ma sono mesi che l’azienda non produce più. Ogni volta che sembra si debba riprendere, qualcosa non torna. Tra Natale e Capodanno c’è stato un incontro con la Regione, ma la situazione resta problematica".

E la zona Sipro?

"Sia Lte che Zf stanno lavorando. Qualche segnale di rallentamento c’è stato, soprattutto dovuto al tema dell’elettrificazione dei motori. In ogni caso, a oggi alla Sipro non abbiamo stabilimenti con ammortizzatori sociali".

Cosa chiede la Fiom alla politica locale e nazionale?

"Alla politica nazionale chiediamo risposte su come affrontare la transizione energetica, il tema dell’elettrificazione e dell’inquinamento. E, ovviamente, una seria politica occupazionale. Dal territorio serve invece una politica che torni a occuparsi del lavoro e della deindustrializzazione del Ferrarese. La manifattura rischia di scomparire, generando migliaia di esuberi. Chiediamo quindi un piano industriale di sviluppo del territorio. Non si può puntare solo sul turismo. Bisogna rilanciare la manifattura".