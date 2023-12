Meteorite, due giorni da protagonista. Annullo filatelico e monumento

RENAZZO

Presentata ieri la due giorni che il 13 e 14 gennaio vedrà celebrare i 200 anni dalla caduta del meteorite a Renazzo, così importante da essere diventato capostipite di quel tipo di condriti carbonacee, dalle quali si è arrivati alla prova della panspermia e l’origine della vita. Una celebrazione nata dagli Astrofili centesi capeggiati da Thomas Mazzi, che avrà uno speciale annullo filatelico, un francobollo in arrivo, un monumento a Renazzo ma anche l’occasione di vedere la meteorite, che sarà posizionata in pinacoteca dal 10 gennaio, per almeno un mese. "Questa meteorite è più vecchia del sistema solare, ma anche una sorta di macchina del tempo, un qualcosa di unico e scientificamente dal valore inestimabile che vale la tanta fatica fatta per organizzare questo evento e mostrarla a tutti – dice Mazzi – tra l’altro è la prima volta che la meteorite si sposta dalla collezione mineralogica del museo Bombicci di Bologna, in 200 anni". Questo il programma. "La mattina del 13 inaugureremo in piazza a Renazzo un totem-monumento che abbiamo finanziato come Astrofili, dentro il quale si potrà vedere una riproduzione della meteorite e ci sarà un qrcode per tutte le spiegazioni – prosegue – al pomeriggio ci si sposta alla scuola per una serie di conferenze, due video fatti dagli studenti, la realtà virtuale per rivivere la notte della meteorite. Il 14 ci si sposta in sala Zarri per un ciclo di conferenze più approfondite grazie alla presenza di esperti internazionali tra i quali Giordano Cevolani e parlando anche della meteorite caduta a Vigarano ma anche del campo dove cadde quella di Renazzo".

E’ stato Fabio Rabboni del circolo filatelico ad annunciare che al pomeriggio del 13 ci sarà ‘uno speciale annullo filatelico sulla cartolina creata appositamente da Enrico Balboni e che il Ministero della cultura ha colto la richiesta del comune facendo uscire nel 2024 un francobollo celebrativo, il primo della storia italiana a ricordare la caduta di un meteorite’. Presente Giordano Cevolani che ha sottolineato l’importanza e l’unicità del meteorite Renazzo ma anche di quest’area dove in 100 km si trova il 25% delle meteoriti cadute in Italia. Plauso dal vicesindaco Vito Salatiello che ha parlato della rete creatasi attorno a questa due giorni che coinvolgerà tantissime realtà locali, di Proloco Renazzo che ha parlato anche dei bei lavori realizzati dai ragazzi e infine dell’assessore alla cultura Silvia Bidoli che ha sottolineato che ‘si è potuto avere la meteorite grazie al poter essere custodita in Pinacoteca, conferma dell’importanza e delle potenzialità di questo luogo’

l.g.