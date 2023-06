Metro Italia, un candidato pronto per l’inserimento

Metro Italia, catena di vendita prodotti alimentari, attrezzature professionali per attività della ristorazione, ricerca tirocinanti per il punto vendita di Ferrara nei reparti ortofrutta, pescheria, freschi, secchi, non food. Le figure inserite saranno seguite da un tutor, il capo reparto di competenza, che li formerà per essere il primo punto di contatto e di riferimento per i clienti, consigliando prodotti adeguati alle esigenze della clientela professionale, ed aumentando contemporaneamente le vendite dei nostri prodotti a marchio, controllo etichette, cartellini dei prezzi, qualità della merce fresca e scadenze. Il candidato dovrà avere capacità di comunicazione ed ascolto, negoziazione con focus alla soddisfazione del cliente, attrarre l’attenzione delle persone unitamente al desiderio di essere d’aiuto, gestire autonomamente il lavoro assegnato ed avere flessibilità. È richiesto la maggiore età, un diploma di scuola secondata o iscrizione ad una scuola secondaria, avere la residenza o domicilio entro 15-20 km dal punto vendita di Ferrara, oltre essere automuniti.