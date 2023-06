Metropoli di paesaggio Ambiente e aree fragili, esperti a confronto

Una mattinata di studio per porre le basi di una visione strategica sulla Metropoli di paesaggio. L’obiettivo è quello di elaborare un percorso operativo e condiviso, impostato sui principi di una visione strategica consolidata in grado di affrontare le urgenze ambientali, sociali ed economiche delle aree fragili, rielaborandole in nuovi valori e opportunità. Saranno questi i temi al centro del seminario promosso dal Consorzio di Bonifica, che si svolgerà domani mattina a partire dalle 10 nella sede dell’Ente, a palazzo Naselli Crispi (via Borgo Leoni, 28). L’appuntamento è tripartito: a una prima sessione di illustrazione di tre progetti in itinere all’interno del territorio ferrarese, seguirà una seconda parte caratterizzata dal contributo di alcuni esperti in materia appartenenti a enti e istituzioni anche di carattere nazionale. Infine, l’ultimo panel contemplerà interventi di natura politica da cui scaturirà il dibattito conclusivo.

A fare gli onori di casa sarà il presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni, seguito da Sergio Fortini (progettista e membro dell’associazione Metropoli di Paesaggio). Il primo panel, che inizierà alle 10.20, vedrà alternarsi al banco dei relatori i tre ‘fautori’ dei progetti legati alla Metropoli di Paesaggio in fieri. Della ciclovia ‘Altofè’ parleranno il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi e Francesco Vazzano (Cultura della città). Sarà la volta poi del sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi e di Elisa Uccellatori (Cultura della città): in questo senso il focus sarà la AppiFarm. In chiusura, di ‘Ferrara Idropolitania’ parleranno Fabio Monzali (Tper) e Lisa Sentimenti (Aess Modena). Tra i politici prenderanno la parola l’assessore regionale alla Programmazione territoriale, Barbara Lori, il presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani, l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini, il consigliere provinciale rodigino con delega alla mobilità e ai trasporti, Lorenzo Rizzato e la presidente del parco del Delta del Po, Emilia-Romagna, Aida Morelli. Legambiente, nel panel precedente, sarà rappresentata da Paola Fagioli, mentre per Fiab interverrà Giuliano Giubelli. Michele Munafò di Ispra, si dedicherà ai temi delle connessioni e della rigenerazione.

f. d. b.