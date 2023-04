’Metropoli di paesaggio’, nuovo approdo dopo la bonifica bellica

La ditta C.G.X. Costruzioni Xodo di Porto Viro, che si è aggiudicata i lavori di ‘Metropoli di Paesaggio: le prime fermate Copparo’, ha iniziato a predisporre l’area di cantiere di Sabbioncello San Vittore, già individuata all’interno del Psc, a tracciare il posizionamento delle nuove palancole da infiggere, in modo da procedere con la quantificazione e l’ordine del materiale, e a predisporre l’area per la bonifica bellica. Si è infatti resa necessaria l’esecuzione del servizio di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree interessate dalla realizzazione dei lavori, al fine di garantire la sicurezza degli operatori. L’attività, regolamentata dalla normativa tecnica emanata dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, sarà effettuata dalla ditta Bord di Padova. Il progetto, che rientra nella strategia nazionale Aree Interne della Regione Emilia, prevede la realizzazione di un approdo per le imbarcazioni in transito sul Po di Volano tra Ferrara e Comacchio che volessero sostare nel complesso monumentale di Villa Mensa.